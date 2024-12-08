Практика судів
  1. У світі

На Майка Тайсона подали до суду на $1,59 млн після його рішення піти на бій з Джейком Полом

20:31, 8 грудня 2024
Кіпрська компанія подала позов проти Майка Тайсона на 1,59 мільйона доларів за розірваний контракт.
На Майка Тайсона подали до суду на $1,59 млн після його рішення піти на бій з Джейком Полом
Фото: Biography
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кіпрська компанія Medier подала судовий позов проти американського боксера Майка Тайсона, вимагаючи компенсацію на суму 1,59 мільйона доларів за порушення контракту. За інформацією Reuters, позов подано в Лондоні, де компанія стверджує, що Тайсон розірвав угоду, укладену в січні 2024 року, щоб взяти участь у бою з блогером і боксером Джейком Полом.

Згідно з позовом, компанія Medier представляла інтереси казино Rabona, і Тайсон скасував угоду у березні, коли було оголошено про його бій з Полом. Тайсон, у свою чергу, стверджує, що розірвав контракт через порушення з боку Medier, однак компанія заперечує ці звинувачення, вважаючи їх незаконними.

Юристи Medier наголошують, що справжньою причиною розірвання угоди стало бажання Тайсона укласти вигіднішу угоду з Netflix, щоб провести бій з Полом, який транслювався в прямому ефірі. Поєдинок, що відбувся у Техасі, завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Наразі Тайсон і його компанія Tyrannic не надали офіційної відповіді на позов, а сам боксер утримується від коментарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд бокс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

Парламент ухвалив порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Верховна Рада ухвалила закон, яким запроваджується можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності ресурсів – що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України

Ратифікована Угода України з ЄС про надання допомоги передбачає, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів, і ЄС не несе відповідальність за невиплату у разі відсутності ресурсів.

Чи можливе голосування через Дію на післявоєнних виборах – Комітет Верховної Ради оприлюднив результати дослідження експертів Ради Європи

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про результати цього дослідження щодо оцінки ризиків та можливостей використання альтернативних форм голосування на післявоєнних виборах в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду