На Майка Тайсона подали до суду на $1,59 млн після його рішення піти на бій з Джейком Полом

Кіпрська компанія подала позов проти Майка Тайсона на 1,59 мільйона доларів за розірваний контракт.

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Кіпрська компанія Medier подала судовий позов проти американського боксера Майка Тайсона, вимагаючи компенсацію на суму 1,59 мільйона доларів за порушення контракту. За інформацією Reuters, позов подано в Лондоні, де компанія стверджує, що Тайсон розірвав угоду, укладену в січні 2024 року, щоб взяти участь у бою з блогером і боксером Джейком Полом.

Згідно з позовом, компанія Medier представляла інтереси казино Rabona, і Тайсон скасував угоду у березні, коли було оголошено про його бій з Полом. Тайсон, у свою чергу, стверджує, що розірвав контракт через порушення з боку Medier, однак компанія заперечує ці звинувачення, вважаючи їх незаконними.

Юристи Medier наголошують, що справжньою причиною розірвання угоди стало бажання Тайсона укласти вигіднішу угоду з Netflix, щоб провести бій з Полом, який транслювався в прямому ефірі. Поєдинок, що відбувся у Техасі, завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Наразі Тайсон і його компанія Tyrannic не надали офіційної відповіді на позов, а сам боксер утримується від коментарів.

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