У Києві невідомі напали на учасників ЛГБТ-заходу

У Києві скасовано захід «КиївПрайд» через сутички з невідомими.

На вулиці Івана Франка поблизу станції метро «Золоті Ворота» була помічена велика кількість поліції через сутичку, яка сталася під час заходу громадської організації «КиївПрайд». Організатори події повідомили, що захід, присвячений темі ЛГБТ, було скасовано після того, як невідомі особи напали на місце проведення.

Згідно з повідомленням на офіційних сторінках «КиївПрайду» в Instagram, люди, які прийшли до місця заходу в просторі Office Repair Together, зіткнулися з групою нападників, які намагалися прорвати поліцейську оточення та кидали димові гранати. Серед нападників були люди, що тримали українські прапори.

Організація висловила обурення діями нападників, назвавши їх не тільки протиправними, але й антиукраїнськими. В результаті інциденту людей евакуювали з місця події.

Поліція Києва підтвердила факт сутички, зазначивши, що правоохоронці оперативно припинили порушення порядку. За словами начальника відділу комунікацій поліції Києва Дмитра Грищенка, захід було завершено, а люди розійшлися.

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