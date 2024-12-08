Нотр-Дам прийняв першу месу після пожежі 2019 року

Церемонія відбулася з участю Емманюеля Макрона та духовенства.

Фото: AP

Собор Паризької Богоматері прийняв першу месу після катастрофічної пожежі 2019 року, повідомляє агентство AP. Літургія, яка відбулася в закритому режимі, зібрала близько 2 500 гостей, серед яких були президент Франції Емманюель Макрон, духовенство, високопосадовці та представники католицької спільноти.

Участь у святому служінні взяли майже 170 єпископів з Франції та з усього світу, а також священики з паризької єпархії та семи католицьких церков східного обряду. Макрон, відповідно до принципу світського поділу держави і релігії, не брав участі в причасті.

Ця подія стала важливою віхою на шляху до відновлення Нотр-Даму, яке тривало протягом п’яти років після трагічної пожежі. З метою забезпечення безпеки на заході були введені суворі заходи, подібні до тих, що застосовуються на Олімпійських іграх. Пізніше в неділю відбудеться вечірнє богослужіння для тих, хто забронював квитки на подію.

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