У Миколаївській області чоловік врятував з палаючого будинку чотирьох дітей

Чоловік проїжджав повз палаючий будинок та кинувся рятувати дітей.

Фото: ДСНС

У селі Мішково-Погорілове на передмісті Миколаєва місцевий мешканець врятував чотирьох дітей, які опинилися у небезпеці під час пожежі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа спалахнула в житловому будинку, коли повз проїжджав Артем Морошко, який знав, що в помешканні знаходяться малолітні діти. Не зволікаючи, чоловік кинувся всередину і вивів з задимленого приміщення чотирьох дітей віком 3, 1 рік та двох немовлят, які народилися у 2021 році. Він негайно відвів їх до сусідів для безпеки.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Причина її виникнення наразі з'ясовується.

Відео: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.