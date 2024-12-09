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У Миколаївській області чоловік врятував з палаючого будинку чотирьох дітей

07:36, 9 грудня 2024
Чоловік проїжджав повз палаючий будинок та кинувся рятувати дітей.
У Миколаївській області чоловік врятував з палаючого будинку чотирьох дітей
Фото: ДСНС
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У селі Мішково-Погорілове на передмісті Миколаєва місцевий мешканець врятував чотирьох дітей, які опинилися у небезпеці під час пожежі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа спалахнула в житловому будинку, коли повз проїжджав Артем Морошко, який знав, що в помешканні знаходяться малолітні діти. Не зволікаючи, чоловік кинувся всередину і вивів з задимленого приміщення чотирьох дітей віком 3, 1 рік та двох немовлят, які народилися у 2021 році. Він негайно відвів їх до сусідів для безпеки.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Причина її виникнення наразі з'ясовується.

 

Відео: ДСНС

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ДСНС Миколаїв пожежа

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