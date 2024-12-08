Сотни тысяч людей гибнут в Украине, – Дональд Трамп призвал к завершению войны

Дональд Трамп заявил, что война в Украине должна закончиться.

Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подчеркнул огромные потери среди людей в ходе войны между Россией и Украиной. В сообщении в социальной сети Х он подчеркнул необходимость завершения войны.

«Сотни тысяч людей гибнут в Украине – и война должна закончиться. Этого нельзя было допустить», – отметил Трамп, обращая внимание на масштабы человеческих потерь с обеих сторон.

Он также подчеркнул, что «количество людей, которых убивают, солдат, молодых, красивых солдат, сотни тысяч людей убивают... И людей, которых убивают, сотни тысяч с обеих сторон».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями».

Также Президент назвал потери Украины в войне с РФ. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. Также известно о 370 тысячах случаев оказания помощи раненым.

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