В Дамаске разграбили резиденцию Башара Асада после свержения его режима – видео

Повстанцы разграбили частную резиденцию Асада и нашли бункер.

Фото: Al Jazeera

Частную резиденцию бывшего сирийского диктатора Башара Асада в Дамаске разграбили после падения его режима. Повстанцы вынесли мебель, а также уничтожили портреты отстраненного от власти правителя. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам очевидцев, повстанцы вместе со сторонниками устроили хаос в резиденции, демонстрируя свое отношение к прежнему режиму. В сети также появились кадры, показывающие личный бункер Махера Асада, младшего брата Башара Асада, который командовал 4-й бронетанковой дивизией. По сообщениям, части этой дивизии покинули Сирию и бежали в Ирак.

Тем временем, армия Ливана объявила об усилении присутствия на границе с Сирией. Это решение принято в связи с падением правительства Асада и нестабильной ситуацией после захвата Дамаска повстанцами.

Фото и видео: Al Jazeera

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