У ЦПД при РНБО заперечили вкид про здатність РФ щомісяця виготовляти по 25 Орєшніков

Мета вкиду – поширення страху в західних суспільствах, заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Джерело фото: detector.media

Інформація про здатність Росії виробляти 25 «Орєшників» на місяць не відповідає дійсності. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Інформація про здатність Росії виробляти 25 «Орєшніків» на місяць не відповідає дійсності. Видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження», – наголосив Коваленко.

За його словами, внаслідок санкцій в РФ суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет. Коваленко зазначає, що вони виробляють Х-101 чи «Калібр» і накопичують їх завдяки інтенсивному використанню шахедів.

«Втім, виробництво більш технологічних ракет, таких як «Кинджал», йде на одиниці. А «Орєшнік» – це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї МБР є свідомим фейком.

Мета вкиду – поширення страху в західних суспільствах», – пояснив він.

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