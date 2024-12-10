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В ЦПД при СНБО опровергли вброс о способности РФ ежемесячно производить по 25 Орешников

22:00, 10 декабря 2024
Цель вброса – распространение страха в западных обществах, заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
В ЦПД при СНБО опровергли вброс о способности РФ ежемесячно производить по 25 Орешников
Источник фото: detector.media
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Информация о способности России производить 25 «Орешников» на месяц не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

«Информация о способности России производить 25 "Орешников" на месяц не соответствует действительности. Издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для РФ информации и дальнейшего ее распространения», - подчеркнул Коваленко.

По его словам, в результате санкций в РФ существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет. Коваленко отмечает, что они производят Х-101 или «Калибр» и накапливают их благодаря интенсивному использованию шахедов.

«Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как «Кинжал», идет на единицы. А «Орешник» – это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этого МБР является сознательным фейком.

Цель вброса – распространение страха в западных обществах», – объяснил он.

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