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Суд подтвердил правомерность неисключения с интегрированной карты плательщика сведений о налоговом долге по НДС в размере более 11 млн гривен

10:34, 11 декабря 2024
Истец не предоставил достаточные основания для исключения с интегрированной карты плательщика сведений о наличии налогового долга.
Суд подтвердил правомерность неисключения с интегрированной карты плательщика сведений о налоговом долге по НДС в размере более 11 млн гривен
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности неисключения с интегрированной карты плательщика сведений о налоговом долге по платежу налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в размере 11 034 791,10 гривен.

В ходе судебного разбирательства представители ГНС обратили внимание суда на то, что постановлением Второго апелляционного административного суда от 09.10.2023 по делу №440/8656/22 отказано в удовлетворении искового заявления контролирующего органа о взыскании средств со счетов налогоплательщика на сумму налогового долга 11 034 791,10 грн, а не обязало ГНС провести корректировку данных интегрированной карты плательщика налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, поскольку истцом не приведены достаточные основания для исключения с интегрированной карты плательщика сведений о наличии налогового долга по платежу налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в размере 11 034 791, 10 гривен.

Таким образом, коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции, что доводы истца о противоправности действий ответчика, которые заключаются в неисключенных с интегрированной карты плательщика сведений о налоговом долге по платежу налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в размере 11 034 791,10 грн в связи со вступлением в законную силу постановления Второго апелляционного административного суда от 09.10.2023 по делу №440/8656/22 являются ошибочными, так что в удовлетворении необходимо отказать.

Следовательно, Вторым апелляционным судом от 12 ноября 2024 года по делу №440/435/24 апелляционная жалоба общества к ГНС в Полтавской области оставлена ​​без удовлетворения; решение Полтавского окружного административного суда от 6 сентября 2024 оставлено без изменений.

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