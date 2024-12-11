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Суд підтвердив правомірність невиключення з інтегрованої картки платника відомостей про податковий борг з ПДВ у розмірі понад 11 млн гривень

10:34, 11 грудня 2024
Позивачем не наведено достатніх підстав для виключення з інтегрованої картки платника відомостей про наявність податкового боргу.
Суд підтвердив правомірність невиключення з інтегрованої картки платника відомостей про податковий борг з ПДВ у розмірі понад 11 млн гривень
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності невиключення з інтегрованої картки платника відомостей про податковий борг за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у розмірі 11 034 791,10 гривень.

Під час судового розгляду представники ДПС звернули увагу суду на те, що постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 09.10.2023 у справі №440/8656/22 відмовлено у задоволенні позовної заяви контролюючого органу про стягнення коштів з рахунків платника податків на суму податкового боргу 11 034 791,10 грн, а не зобов’язало ДПС провести коригування даних  інтегрованої картки платника податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позову, оскільки позивачем не наведено достатніх підстав для виключення з інтегрованої картки платника відомостей про наявність податкового боргу за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в розмірі 11 034 791,10 гривень.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що доводи позивача щодо протиправності дій відповідача, які полягають у невиключені               з інтегрованої картки платника відомостей про податковий борг за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у розмірі 11 034 791,10 грн у зв’язку з набранням законної сили постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 09.10.2023 у справі №440/8656/22, є помилковими, отже в задоволенні позову необхідно відмовити.

Відтак, Другим апеляційним судом від 12 листопада 2024 року у справі №440/435/24 апеляційну скаргу товариства до ДПС у Полтавській області залишено без задоволення; рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 вересня 2024 року залишено без змін.

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