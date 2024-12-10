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КСУ перевірить конституційність законодавчих положень щодо зупинення виконавчого провадження

15:01, 10 грудня 2024
КСУ розглядає справу про конституційність законодавчих положень щодо зупинення виконавчого провадження при включенні майнового комплексу боржника до об’єктів приватизації.
КСУ перевірить конституційність законодавчих положень щодо зупинення виконавчого провадження
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Конституційний Суд України розглядає справу про конституційність законодавчих положень щодо зупинення виконавчого провадження при включенні майнового комплексу боржника до об’єктів приватизації.

Як повідомили у відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу, Велика палата Суду 10 грудня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження».

Під час пленарного засідання Суд заслухав інформацію судді-доповідача у справі Оксани Грищук щодо змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі.

За її словами, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України пункт 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII зі змінами (далі – Закон).

Згідно з оспорюваними положеннями Закону виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі «включення єдиного майнового комплексу боржника – державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника – господарського товариства до переліку об’єктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації».

Суддя-доповідач зазначила, що автор клопотання стверджує, що оспорюваний припис Закону суперечить статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 55, пункту 9 частини другої статті 129, частинам першій, другій статті 129-1 Конституції України, оскільки обмежує право на справедливий суд.

Зі змісту конституційного подання та долучених до нього матеріалів убачається, що підставою для звернення Верховного Суду з конституційним поданням до Конституційного Суду України стала постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, якою залишено в силі ухвалу суду першої інстанції, згідно з якою визнано неправомірною та скасовано постанову заступника начальника державної виконавчої служби про зупинення вчинення виконавчих дій за виконавчими провадженнями та зобов’язано поновити порушені права стягувача шляхом поновлення виконавчих проваджень.

Суддя-доповідач також поінформувала, що для забезпечення повного та всебічного розгляду справи було надіслано запити з проханням висловити позицію щодо питань, порушених у конституційному поданні Верховного Суду, до органів державної влади, наукових установ.

Суд дослідив матеріали цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі.

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КСУ

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