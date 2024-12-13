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Как стать поставщиком для ВСУ – Минобороны презентовало образовательный сериал

07:00, 13 декабря 2024
«Соприкасающиеся. Как бизнесу стать поставщиком ВСУ» – 9 серий для бизнеса.
Как стать поставщиком для ВСУ – Минобороны презентовало образовательный сериал
Фото: mil.in.ua
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Государственный оператор тыла (ДОТ) в сотрудничестве с Министерством обороны и другими ведомствами запустил образовательный сериал «Соприкасающиеся. Как бизнесу стать поставщиком ВСУ». Это практическое пособие для украинских предпринимателей, которые хотят присоединиться к обеспечению армии. Сериал состоит из девяти серий и охватывает все аспекты сотрудничества бизнеса с ВСУ: от регистрации в Prozorro до выполнения контрактов. Об этом сообщило Минэкономики и Минобороны.

Курс разработан экспертами ДОТ, Prozorro, Минобороны и Минэкономики. В сериях объясняется:

  • как работает система оборонных закупок;
  • какие требования к поставщикам;
  • как правильно подготовить документы и контролировать качество продукции.

Сериал доступен на платформе Дія.Освіта, а вскоре появится на портале Дія.Бізнес.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бегун, государственные закупки открывают новые возможности для бизнеса. Сегодня 80% поставщиков ВСУ - это украинские компании, а около 40% стоимости их продукции возвращается в бюджет.

В 2024 году к оборонным закупкам присоединилось 45 новых поставщиков, а всего контрагентами ДОТ являются более 150 украинских компаний. Образовательный сериал будет способствовать дальнейшему росту этого количества, обеспечивая бизнесу необходимую информацию и инструменты.

Курс предназначен для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для новичков, которые планируют начать работать в этой сфере. Он пригодится и общественным организациям, которые контролируют процессы закупок.

Присоединиться к обучению можно уже сейчас на платформе Дія.Освіта.

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бизнес ВСУ Минэкономики Минобороны

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