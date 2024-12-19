Дональд Трамп вдруге став «Людиною року»: цього разу – за версією The Financial Times

Обраний президент США Дональд Трамп став людиною року за версією The Financial Times.

Джерело фото: The Financial Times

Видання Financial Times вдруге назвало обраного президента США Дональда Трампа «Людиною року». Поперед цим його визнавали людиною року у 2016 році.

«Цього року Трамп знову став «Людиною року» за версією FT через надзвичайний характер його повернення до влади. Більше не можна розглядати прихід Трампа до влади як випадковість», - зазначили там.

Видання вказує, що після «найдраматичнішого повернення в сучасній історії США» Трамп обіцяє «нову еру» масштабної дерегуляції, зниження податків і глибоке зрушення в бік правих культурних поглядів. Водночас повернення Трампа може стати «шансом цілого покоління», хоча він залишається непередбачуваним.

Зазначається, що в історії США схожа подія була лише одного разу, коли у 1892 році Гровера Клівленда повернули на посаду президента США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп став «Людиною року» за версією журналу Time.

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