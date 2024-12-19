Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Польща готова прийняти біженців з України цієї зими

19:55, 19 грудня 2024
Польща розширює допомогу українцям та готується до прийому нової хвилі біженців.
Польща готова прийняти біженців з України цієї зими
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща готова прийняти нову хвилю біженців з України, яка може виникнути в зимовий період. Про це під час Форуму стійкості Варшава-Київ заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі Вєслав Леснякевич, пише Укрінформ.

За його словами, польська влада активно готується до можливого збільшення потоку біженців, особливо з урахуванням знищеної інфраструктури в Україні, що позбавляє людей базових зручностей, таких як вода та електрика. Леснякевич відзначив, що, хоча в 2022 році система Польщі не була повністю готова до такого великого притоку українців, значну роль у прийомі біженців відіграли громадяни та місцеві органи влади.

Наразі Польща має необхідні місця для тимчасового притулку для українців, які потребують допомоги. Окрім цього, польські органи готові допомагати і внутрішньо переміщеним особам, зокрема, з території Сувальського перешийка, що є зоною ризику через розташування між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Леснякевич також підкреслив, що Польща повинна бути готова до потенційного погіршення безпекової ситуації в найближчі 3-5 років, враховуючи можливість нової хвилі російської агресії. Одним з викликів для країни є відновлення інфраструктури бомбосховищ, багато з яких ще з часів комунізму залишаються непридатними.

У рамках підготовки до таких викликів Польща також активно переймає досвід України у створенні системи інформування населення про ракетну загрозу, що буде застосовуватись в рамках нової програми кризового реагування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Законопроект про доплати суддям місцевих судів у 2024 році Верховна Рада вже не проголосує – народний депутат

Причина – відсутність політичної волі та небажання голів парламентських фракцій виділяти суддям додаткові гроші, оскільки це викличе критику у виборців.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва