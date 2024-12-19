Польща готова прийняти біженців з України цієї зими

Польща розширює допомогу українцям та готується до прийому нової хвилі біженців.

Фото: АР

Польща готова прийняти нову хвилю біженців з України, яка може виникнути в зимовий період. Про це під час Форуму стійкості Варшава-Київ заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі Вєслав Леснякевич, пише Укрінформ.

За його словами, польська влада активно готується до можливого збільшення потоку біженців, особливо з урахуванням знищеної інфраструктури в Україні, що позбавляє людей базових зручностей, таких як вода та електрика. Леснякевич відзначив, що, хоча в 2022 році система Польщі не була повністю готова до такого великого притоку українців, значну роль у прийомі біженців відіграли громадяни та місцеві органи влади.

Наразі Польща має необхідні місця для тимчасового притулку для українців, які потребують допомоги. Окрім цього, польські органи готові допомагати і внутрішньо переміщеним особам, зокрема, з території Сувальського перешийка, що є зоною ризику через розташування між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Леснякевич також підкреслив, що Польща повинна бути готова до потенційного погіршення безпекової ситуації в найближчі 3-5 років, враховуючи можливість нової хвилі російської агресії. Одним з викликів для країни є відновлення інфраструктури бомбосховищ, багато з яких ще з часів комунізму залишаються непридатними.

У рамках підготовки до таких викликів Польща також активно переймає досвід України у створенні системи інформування населення про ракетну загрозу, що буде застосовуватись в рамках нової програми кризового реагування.

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