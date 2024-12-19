Законопроект про доплати суддям місцевих судів у 2024 році Верховна Рада вже не проголосує – народний депутат

Верховна Рада не буде голосувати за законопроект № 12244-1, який передбачає суддям місцевих судів виплату спеціальних доплат у розмірі від 10 510 гривень до 42 040 гривень щомісяця в залежності від обставин у 2025 році.
12 грудня Комітет ВРУ з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект № 12244-1 за основу.
Однак, як повідомив народний депутат Сергій Демченко («Слуга народу»), у 2024 році парламент голосувати за доплати суддям вже не буде навіть у першому читанні.
На думку члена Комітету з питань правової політики, причина небажання депутатів проголосувати за доплати суддям полягає у відсутності «політичної волі».
«Багато керівників фракцій заявили, що не зможуть пояснити своїм виборцям дане рішення. При цьому, в непублічній комунікації всі розуміють та погоджуються з необхідністю його прийняття», - повідомив Сергій Демченко.
Відтак, питання отримання суддями доплат переноситься вже на наступний рік.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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