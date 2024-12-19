За законопроект о доплатах судьям местных судов в 2024 году Верховная Рада уже не проголосует – народный депутат

Причина – отсутствие политической воли и нежелание глав парламентских фракций выделять судьям дополнительные деньги, поскольку это вызовет критику у их избирателей.

Источник фото: Судебная власть

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект №12244-1, предусматривающий выплату судьям местных судов специальных доплат в размере от 10 510 гривен до 42 040 гривен ежемесячно в зависимости от обстоятельств в 2025 году.

12 декабря Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект №12244-1 за основу.

Однако, как сообщил народный депутат Сергей Демченко («Слуга народа»), в 2024 году парламент голосовать за доплаты судьям уже не будет даже в первом чтении.

По мнению члена Комитета по правовой политике, причина нежелания депутатов проголосовать за доплаты судьям заключается в отсутствии «политической воли».

«Многие руководители фракций заявили, что не смогут объяснить своим избирателям данное решение. При этом в непубличной коммуникации все понимают и согласны с необходимостью его принятия», - сообщил Сергей Демченко.

Таким образом, вопрос получения судьями доплат переносится уже на следующий год.

Автор: Вячеслав Хрипун

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