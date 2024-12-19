Тамилу Ташеву избрали членом парламентского Комитета по вопросам самоуправления

6 декабря в Верховной Раде Тамила Ташева приняла присягу.

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Народную депутатку Украины Тамилу Ташеву избрали членом Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Постановление вступает в силу дня принятия.

Отметим, что 6 декабря, в Верховной Раде два народных депутата приняли присягу. Так, к парламенту присоединились Тамила Ташева и Богдан Лукашук.

Напомним, что Тамилу Ташеву уволили с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой от партии «Голос» после отказа Ивана Примаченко от мандата.

Богдан Лукашук пополнит состав «Батькивщины» вместо Алены Шкрум, которую Правительство назначило первым заместителем министра развития общин и территорий Украины. Добавим, что 3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

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