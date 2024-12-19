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Мужчина пришел обновить данные в ТЦК, а получил повестку, однако уклонился от призыва – что решил суд

19:03, 19 декабря 2024
В Чернигове мужчину приговорили к испытательному сроку за уклонение от мобилизации.
Мужчина пришел обновить данные в ТЦК, а получил повестку, однако уклонился от призыва – что решил суд
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В Чернигове осудили мужчину, который уклонился от мобилизации после получения повестки. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Согласно приговору Деснянского районного суда г. Чернигова по делу № 750/7983/23, в апреле 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к мобилизации, и получил повестку. Однако он уклонился от призыва и не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК).

На суде обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что не получал повестку. Он пояснил, что пришел в ТЦК для обновления данных, передал документы военному, который позже вернулся с «каким-то документом» для подписи. Мужчина не помнил, что именно подписывал, и утверждал, что не получил повестки. Кроме того, он отметил, что не вернулся в ТЦК из-за «страха» после слухов о жестких условиях мобилизации.

Мужчина также ссылался на свою болезнь - хроническую варикозную болезнь, требующую операции, и заявлял, что из-за этого не может служить в армии. Однако суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 2 года испытательного срока.

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