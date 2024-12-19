Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел трех судов Донецкой области

ВСП принял решение об изменении с 6 января 2025 года территориальной подсудности судебных дел трех судов Донецкой области.

Высший совет правосудия сообщает, что с 6 января 2025 года будет изменена территориальная подсудность судебных дел трех судов Донецкой области, а именно:

- Великоновоселковского районного суда Донецкой области – путем ее передачи в Желтоводский городской суд Днепропетровской области;

- Дружковского городского суда Донецкой области – путем ее передачи в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога;

- Артемовского горрайонного суда Донецкой области путем ее передачи в Жовтневый районный суд г. Кривого Рога.

Приведенное может быть обеспечено при командировке судей судов, территориальная подсудность судебных дел которых меняется, в суды, которым будет передана территориальная подсудность судебных дел.

Таким образом, ВСП поручил Государственной судебной администрации Украины принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с уведомлением о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судей указанных судов.

Как сообщает ВСП, ГСА Украины и Служба судебной охраны должны безотлагательно принять кадровые, организационные и финансовые меры, связанные с сохранением (перевозкой) судебных дел, серверов, в том числе с кадровой и бухгалтерской информацией судов, территориальная подсудность судебных дел которых изменяется, а также обеспечить надлежащие условия деятельности судов, которым передана территориальная подсудность судебных дел.

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