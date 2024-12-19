Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ трьох судів Донецької області

ВРП ухвалила рішення про зміну з 6 січня 2025 року територіальної підсудності судових справ трьох судів Донецької області.

Вища рада правосуддя повідомляє, що з 6 січня 2025 року буде змінено територіальну підсудність судових справ трьох судів Донецької області, а саме:

- Великоновосілківського районного суду Донецької області – шляхом її передачі до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області;

- Дружківського міського суду Донецької області – шляхом її передачі до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу;

- Артемівського міськрайонного суду Донецької області – шляхом її передачі до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу.

Наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів судів, територіальна підсудність судових справ яких змінюється, до судів, яким буде передано територіальну підсудність судових справ.

Таким чином ВРП доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повідомленням про необхідність розгляду питання про відрядження суддів вказаних судів.

Як повідомляє ВРП, ДСА України та Служба судової охорони невідкладно мають вжити кадрові, організаційні та фінансові заходи, пов’язані зі збереженням (перевезенням) судових справ, серверів, у тому числі з кадровою та бухгалтерською інформацією судів, територіальна підсудність судових справ яких змінюється, а також забезпечити належні умови діяльності судів, яким передана територіальна підсудність судових справ.

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