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Єврокомісія закликає Apple зробити iOS більш доступною для інших виробників

08:48, 20 грудня 2024
Компанію просять, аби смартгодинники, навушники та аксесуари від інших виробників мали більшу сумісність з операційною системою.
Єврокомісія закликає Apple зробити iOS більш доступною для інших виробників
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Єврокомісія вимагає від Apple переробити iOS для того, щоб смартгодинники, навушники та аксесуари від інших виробників мали більшу сумісність з операційною системою. Це передбачає новий закон «Про цифрові ринки» (DMA). Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, опублікувано список функцій, які Apple має відкрити для інших виробників. Серед них — доступ до сповіщень, фонових процесів, автоматичне перемикання аудіо, бездротова передача даних.

«Яблучна» компанія також має вдосконалити систему, як іншим фірмам подавати запити, щоб отримати інформацію від Apple, та як їх можна відхиляти.

У компанії вказують, що всі ці вимоги можуть загрожувати конфіденційності даних користувачів, бо інші компанії мають «історії порушення конфіденційності». Зокрема, в Apple наголошують на компанії Meta.

«Meta прагне змінити функціональність таким чином, щоб викликати занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки користувачів», — заявили в Apple.

В Apple зазначають, що їхня фірма краще захищає конфіденційні дані користувачів, а подібними вимогами ЄС намагається «приборкати владу гігантських американських технологічних компаній».

Якщо Apple не виконає ці вимоги, то вже на початку 2025 року ЄС зможе почати офіційне розслідування й оштрафувати компанію на 10% від загального світового річного обороту фірми.

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Apple технології Єврокомісія

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