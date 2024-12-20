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Еврокомиссия призывает Apple сделать iOS более доступным для других производителей

08:48, 20 декабря 2024
Компанию просят, чтобы смартчасы, наушники и аксессуары других производителей имели большую совместимость с операционной системой.
Еврокомиссия призывает Apple сделать iOS более доступным для других производителей
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Еврокомиссия требует от Apple переработать iOS для того, чтобы смартчасы, наушники и аксессуары других производителей имели большую совместимость с операционной системой. Это предусматривает новый закон «О цифровых рынках» (DMA). Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, опубликован список функций, которые Apple должен открыть для других производителей. Среди них — доступ к уведомлениям, фоновым процессам, автоматическое переключение аудио, беспроводная передача данных.

«Яблочная» компания также должна усовершенствовать систему, как другим фирмам подавать запросы, чтобы получить информацию от Apple, и как их можно отклонять.

В компании указывают, что все эти требования могут угрожать конфиденциальности данных пользователей, потому что у других компаний есть «история нарушения конфиденциальности». В частности, в Apple подчеркивают компанию Meta.

«Meta стремится изменить функциональность таким образом, чтобы вызвать беспокойство по поводу конфиденциальности и безопасности пользователей», — заявили в Apple.

В Apple отмечают, что их фирма лучше защищает конфиденциальные данные пользователей, а подобными требованиями ЕС пытается «укротить власть гигантских американских технологических компаний».

Если Apple не выполнит эти требования, уже в начале 2025 года ЕС сможет начать официальное расследование и оштрафовать компанию на 10% от общего мирового годового оборота фирмы.

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Apple технологии Еврокомиссия

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