Чоловік прийшов оновити дані у ТЦК, а отримав повістку, проте ухилився від призову – що вирішив суд

У Чернігові чоловіка засудили до іспитового терміну за ухилення від мобілізації.

У Чернігові засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації після отримання повістки. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Згідно з вироком Деснянського районного суду м. Чернігова у справі № 750/7983/23, у квітні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації, та отримав повістку. Проте він ухилився від призову і не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК).

На суді обвинувачений заперечив свою провину, заявивши, що не отримував повістку. Він пояснив, що прийшов до ТЦК для оновлення даних, передав документи військовому, який пізніше повернувся з «якимось документом» для підпису. Чоловік не пам’ятав, що саме підписував, і стверджував, що не отримав повістки. Крім того, він зазначив, що не повернувся до ТЦК через «страх» після чуток про жорсткі умови мобілізації.

Чоловік також посилався на свою хворобу – хронічну варикозну хворобу, що потребує операції, і заявляв, що через це не може служити в армії. Проте суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.