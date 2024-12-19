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Тамілу Ташеву обрали членом парламентського Комітету з питань самоврядування

14:50, 19 грудня 2024
6 грудня у Верховній Раді Таміла Ташева склала присягу.
Тамілу Ташеву обрали членом парламентського Комітету з питань самоврядування
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Народну депутатку України Тамілу Ташеву обрали членом Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Зазначимо, що 6 грудня у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Так, до парламенту доєдналися Таміла Ташева та Богдан Лукашук.

Нагадаємо, що Тамілу Ташеву звільнили з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Раніше Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос» після відмови Івана Примаченка від мандата.

Богдан Лукашук поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум, яку Уряд призначив першим заступником міністра розвитку громад та територій України. Додамо, що 3 грудня Верховна Рада достроково припинила її повноваження.

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Верховна Рада України депутат

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