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У Верховній Раді двоє нових депутатів – Таміла Ташева та Богдан Лукашук склали присягу

10:59, 6 грудня 2024
Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.
У Верховній Раді двоє нових депутатів – Таміла Ташева та Богдан Лукашук склали присягу
Джерело фото: rada.gov.ua
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У п'ятницю, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Так, до парламенту доєдналися Таміла Ташева та Богдан Лукашук.

Нагадаємо, що Тамілу Ташеву звільнили з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Раніше Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос» після відмови Івана Примаченка від мандата.

Богдан Лукашук поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум, яку Уряд призначив першим заступником міністра розвитку громад та територій України. Додамо, що 3 грудня Верховна Рада достроково припинила її повноваження.

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.

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Верховна Рада України депутат

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