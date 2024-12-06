У податковій роз’яснили, як отримати витяг із реєстру страхувальників

ДПС надає витяг з реєстру страхувальників безкоштовно протягом двох робочих днів після отримання запиту від платника ЄСВ або застрахованої особи.

Податкова служба у Чернівецькій області роз’яснює, як отримати витяг із реєстру страхувальників.

Зазначається, що процедуру формування та надання витягу з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр страхувальників) на запит платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) та/або застрахованих осіб визначає Порядок надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений наказом Мінфіну від 21.07.2017 №651, постановою правління ПФУ від 21.07.2017 №16-1 (далі – Порядок №651).

Пунктом 1 розд. ІІ Порядку №651 визначено, що запит про отримання витягу з реєстру страхувальників подається за формою №1-ЗРС (додаток 1 до Порядку №651) одним із таких способів:

особисто платником ЄВ та/або застрахованою особою чи уповноваженою на це особою до територіального органу Державної податкової служби України (далі – контролюючий орган) за основним місцем обліку платника ЄВ або до іншого контролюючого органу;

надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄВ або до іншого контролюючого органу;

в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платники ЄВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

За запитом платника ЄВ та/або застрахованої особи контролюючий орган надає безоплатно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру страхувальників або довідку про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників (п. 2 розд. ІІ Порядку №651).

Відповідно до п. 3 розд. ІІ Порядку №651 залежно від категорії платників формується один з таких витягів:

витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) за формою №1-ВРС (додаток 2 до Порядку №651);

витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою №2-ВРС (додаток 3 до Порядку №651);

витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) за формою №3-ВРС (додаток 4 до Порядку №651).

Витяг діє до внесення змін до реєстру страхувальників в частині відомостей, що стосуються страхувальника, щодо якого надано запит.

Якщо за критеріями пошуку, зазначеними у запиті, в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику видається довідка з реєстру страхувальників за формою №1-ДРС (додаток 5 до Порядку №651) (п. 7 розд. ІІ Порядку №651).

Згідно з п. 8 розд. ІІ Порядку №651 витяг/довідка видається (направляється) платнику ЄВ та/або застрахованій особі у такому порядку:

у паперовому вигляді у контролюючому органі у строк, визначений п. 2 розд. ІІ Порядку №651 витяг/довідка підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою. Особа, яка отримує витяг/довідку, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі неотримання витягу/довідки з будь-яких причин витяг/довідка зберігається у контролюючому органі;

витяг/довідка підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою. Особа, яка отримує витяг/довідку, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі неотримання витягу/довідки з будь-яких причин витяг/довідка зберігається у контролюючому органі; якщо особа подала запит в електронному вигляді, то контролюючий орган у строк, визначений п. 2 розд. ІІ Порядку №651, надсилає витяг/довідку на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки відповідного контролюючого органу.

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