У податковій роз’яснили, як отримати витяг із реєстру страхувальників

Податкова служба у Чернівецькій області роз’яснює, як отримати витяг із реєстру страхувальників.
Зазначається, що процедуру формування та надання витягу з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр страхувальників) на запит платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) та/або застрахованих осіб визначає Порядок надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений наказом Мінфіну від 21.07.2017 №651, постановою правління ПФУ від 21.07.2017 №16-1 (далі – Порядок №651).
Пунктом 1 розд. ІІ Порядку №651 визначено, що запит про отримання витягу з реєстру страхувальників подається за формою №1-ЗРС (додаток 1 до Порядку №651) одним із таких способів:
Платники ЄВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.
За запитом платника ЄВ та/або застрахованої особи контролюючий орган надає безоплатно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру страхувальників або довідку про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників (п. 2 розд. ІІ Порядку №651).
Відповідно до п. 3 розд. ІІ Порядку №651 залежно від категорії платників формується один з таких витягів:
Витяг діє до внесення змін до реєстру страхувальників в частині відомостей, що стосуються страхувальника, щодо якого надано запит.
Якщо за критеріями пошуку, зазначеними у запиті, в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику видається довідка з реєстру страхувальників за формою №1-ДРС (додаток 5 до Порядку №651) (п. 7 розд. ІІ Порядку №651).
Згідно з п. 8 розд. ІІ Порядку №651 витяг/довідка видається (направляється) платнику ЄВ та/або застрахованій особі у такому порядку:
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