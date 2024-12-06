В Верховной Раде два новых депутата – Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу

Теперь в парламенте работает 401 народный избранник.

Источник фото: rada.gov.ua

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В пятницу, 6 декабря, в Верховной Раде два народных депутата приняли присягу. Так, к парламенту присоединились Тамила Ташева и Богдан Лукашук.

Напомним, что Тамилу Ташеву уволили с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой от партии «Голос» после отказа Ивана Примаченко от мандата.

Богдан Лукашук пополнит состав «Батькивщины» вместо Алены Шкрум, которую Правительство назначило первым заместителем министра развития общин и территорий Украины. Добавим, что 3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Теперь в парламенте работает 401 народный избранник.

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