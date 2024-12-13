Судді зможуть розраховувати на 42 тисячі грн доплати до окладу за певних умов

Якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій і має понаднормове навантаження, він зможе отримати до 42 тисяч грн доплати до посадового окладу

Парламентський комітет з питань правової політики 12 грудня рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №12244-1 щодо спеціальних доплат до посадового окладу суддям першої інстанції. За умови, що суддя підпадає під певні критерії, він зможе отримати до 42 тисяч грн доплати до окладу. Всього депутати пропонують встановити три види доплат.

Першу – безумовну – доплату у 10 510 грн за умови прийняття цього законопроекту мають отримати у 2025 році всі судді місцевих судів щомісячно.

Додатково, автори законопроекту пропонують, щоб у 2025 році судді місцевого суду щомісячно виплачувалася доплата у розмірі 10 510 грн, якщо такий суддя здійснює правосуддя у місцевому суді, в якому середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у попередньому звітному кварталі, перевищує середній показник по Україні, визначений ДСА відповідно до показників середньої тривалості розгляду судових справ, рекомендованих рішенням Вищої ради правосуддя №3237/0/15-20 від 24.11.2020 року. Тобто, це буде спеціальна доплата за понаднормове навантаження.

Перелік таких місцевих судів щоквартально затверджується рішенням Ради суддів України за поданням ДСА та за погодженням із ВРП.

Крім того, пропонується установити, що у 2025 році судді щомісячно виплачується одна з цих спеціальних доплат за наступних умов:

21 020 грн – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого у встановленому Кабміном порядку;

або 10 510 грн – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях можливих бойових дій.

Таким чином, суддя, який працює на території активних бойових дій, якщо в його суді перевищено середній показник розгляду, зможе отримати 42 040 грн доплати.

Нагадаємо, що «голий» посадовий оклад судді наразі складає 63 тисячі грн.

Автор: Наталя Мамченко

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