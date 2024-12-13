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Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях

14:40, 13 декабря 2024
Если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий и имеющем сверхурочную нагрузку, он сможет получить до 42 тысяч грн доплаты к должностному окладу.
Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях
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Парламентский комитет по правовой политике 12 декабря рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №12244-1 относительно специальных доплат к должностному окладу судьям первой инстанции. При условии, что судья соответствует определенным критериям, он сможет получить до 42 тысяч грн доплаты к окладу. Всего депутаты предлагают установить три вида доплат.

Первую – безусловную – доплату в 10 510 грн при принятии этого законопроекта должны получить в 2025 году все судьи местных судов ежемесячно.

Дополнительно авторы законопроекта предлагают, чтобы в 2025 году судье местного суда ежемесячно выплачивалась доплата в размере 10 510 грн, если такой судья осуществляет правосудие в местном суде, в котором среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в предыдущем отчетном квартале, превышает средний показатель по Украине, определенный ГСА в соответствии с показателями средней продолжительности рассмотрения судебных дел, рекомендованных решением Высшего совета правосудия №3237/0/15-20 от 24.11.2020 года. То есть это будет специальная доплата за сверхурочную нагрузку.

Перечень таких местных судов ежеквартально утверждается решением Совета судей Украины по представлению ГСА и согласованию с ВСП.

Кроме того, предлагается установить, что в 2025 году судьи ежемесячно выплачивается одна из этих специальных доплат при следующих условиях:

  • 21 020 грн – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного в установленном Кабмином порядке;
  • или 10510 грн – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях возможных боевых действий.

Таким образом, судья, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель разбирательства, сможет получить 42 040 грн доплаты.

Напомним, что «голый» должностной оклад судьи составляет 63 тысячи грн.

Автор: Наталя Мамченко

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суд судья Верховная Рада Украины

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Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях

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