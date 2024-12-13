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Семьи пленных и пропавших без вести бойцов будут иметь право на их льготы, — Кабмин

14:33, 13 декабря 2024
Кабинет Министров принял решение, которое дает возможность членам семьи пленных ветеранов войны или пропавших без вести при особых обстоятельствах пользоваться их льготами.
Семьи пленных и пропавших без вести бойцов будут иметь право на их льготы, — Кабмин
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Кабинет Министров Украины принял решение, которое дает возможность членам семьи пленных ветеранов войны или пропавших без вести при особых обстоятельствах пользоваться их льготами. Об этом сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании 13 декабря Правительство внесло изменения в постановления КМУ от 16.02.1994 № 94 «О порядке предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме» и от 14.08.2019 № 700 «О Едином государственном реестре ветеранов войны».

Предоставлена ​​возможность членам семьи (супруге, нетрудоспособным родителям, детям (до 18 лет), неженатым совершеннолетним детям, признанным лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, лицу, находящемуся под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы) пленных ветеранов войны или пропавших без вести при особых обстоятельствах пользоваться их льготами до момента освобождения такого ветерана войны из плена или признания его в судебном порядке безвестно отсутствующим или умершим.

Напомним, что Кабмин согласовал законопроект о выплате 15 млн грн членам семьи погибших во время обороны Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

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