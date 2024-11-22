Кабмин согласовал законопроект о выплате 15 млн грн членам семьи погибших во время обороны Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года

Также этот законопроект будет предусматривать необходимость выплатить всю сумму одноразового пособия в 15 млн грн тем, кто получил лишь часть.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство на своем заседании 22 ноября одобрило законопроект «О внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении единовременной денежной помощи». После этого он будет зарегистрирован в парламенте.

Законопроект предлагает уточнить основания для предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Также Правительство предлагает обеспечить выплату единовременного пособия лицам, указанным в пункте 6 ч. 1 статьи 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», погибшего в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года члена семьи, погибшего при участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересы государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, в размере 15 миллионов гривен. Выплата, как отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, будет производиться, исходя из имеющихся бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Также тем из них, кому уже была выплачена единовременная денежная помощь в соответствии с ч. 7 статьи 15 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» будет выплачена эта помощь с учетом ранее выплаченных сумм.

Автор: Наталя Мамченко

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