В октябре украинцы приобрели почти 5 тысяч подержанных авто – в топе электромобили

Tesla Model Y возглавила рейтинг подержанных авто возрастом до 5 лет в Украине.

Источник фото: УкрАвтопром

По данным специализированного портала «УкрАвтопром», в прошлом месяце украинцы зарегистрировали 4,7 тыс. подержанных легковушек возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа.

Ключевые показатели:

Подержанные авто в возрасте до 5 лет составили 29% от всех зарегистрированных в октябре машин с пробегом (всего 16,3 тыс.).

Лидерами в этом сегменте стали электромобили - они охватили 44% рынка.

Доля авто с другими типами двигателей:

-Бензиновые - 34%;

-Дизельные - 11%;

-Гибридные - 8%;

-С ГБО - 3%.

Самые популярные модели среди подержанных авто возрастом до 5 лет:

Tesla Model Y - 299 ед. Tesla Model 3 - 214 ед. Hyundai Kona - 187 ед. Kia Niro - 166 ед. Audi E-Tron Sportback - 156 ед. Volkswagen Tiguan - 141 ед. Nissan Leaf - 123 ед. Nissan Rogue - 122 ед. Mazda CX-5 - 118 ед. Audi Q5 - 89 ед.

Электромобили вновь подтвердили свои лидерские позиции, особенно среди новых регистраций в Украине.

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