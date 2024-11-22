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В октябре украинцы приобрели почти 5 тысяч подержанных авто – в топе электромобили

22:00, 22 ноября 2024
Tesla Model Y возглавила рейтинг подержанных авто возрастом до 5 лет в Украине.
В октябре украинцы приобрели почти 5 тысяч подержанных авто – в топе электромобили
Источник фото: УкрАвтопром
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По данным специализированного портала «УкрАвтопром», в прошлом месяце украинцы зарегистрировали 4,7 тыс. подержанных легковушек возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа.

Ключевые показатели:

  • Подержанные авто в возрасте до 5 лет составили 29% от всех зарегистрированных в октябре машин с пробегом (всего 16,3 тыс.).
  • Лидерами в этом сегменте стали электромобили - они охватили 44% рынка.
  • Доля авто с другими типами двигателей:

-Бензиновые - 34%;

-Дизельные - 11%;

-Гибридные - 8%;

-С ГБО - 3%.

Самые популярные модели среди подержанных авто возрастом до 5 лет:

  1. Tesla Model Y - 299 ед.
  2. Tesla Model 3 - 214 ед.
  3. Hyundai Kona - 187 ед.
  4. Kia Niro - 166 ед.
  5. Audi E-Tron Sportback - 156 ед.
  6. Volkswagen Tiguan - 141 ед.
  7. Nissan Leaf - 123 ед.
  8. Nissan Rogue - 122 ед.
  9. Mazda CX-5 - 118 ед.
  10. Audi Q5 - 89 ед.

Электромобили вновь подтвердили свои лидерские позиции, особенно среди новых регистраций в Украине.

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