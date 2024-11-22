В октябре украинцы приобрели почти 5 тысяч подержанных авто – в топе электромобили

По данным специализированного портала «УкрАвтопром», в прошлом месяце украинцы зарегистрировали 4,7 тыс. подержанных легковушек возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа.
Ключевые показатели:
-Бензиновые - 34%;
-Дизельные - 11%;
-Гибридные - 8%;
-С ГБО - 3%.
Самые популярные модели среди подержанных авто возрастом до 5 лет:
Электромобили вновь подтвердили свои лидерские позиции, особенно среди новых регистраций в Украине.
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