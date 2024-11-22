У жовтні українці придбали майже 5 тисяч вживаних авто – в топі електромобілі

Tesla Model Y очолила рейтинг вживаних авто віком до 5 років в Україні.

Джерело фото: УкрАвтопром

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За даними спеціалізованого порталу «УкрАвтопром», минулого місяця українці зареєстрували 4,7 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону.

Ключові показники:

Вживані авто віком до 5 років склали 29% від усіх зареєстрованих у жовтні машин із пробігом (загалом 16,3 тис.).

Лідерами в цьому сегменті стали електромобілі – вони охопили 44% ринку.

Частка авто з іншими типами двигунів:

-Бензинові – 34%;

-Дизельні – 11%;

-Гібридні – 8%;

-З ГБО – 3%.

Найпопулярніші моделі серед вживаних авто віком до 5 років:

Tesla Model Y – 299 од. Tesla Model 3 – 214 од. Hyundai Kona – 187 од. Kia Niro – 166 од. Audi E-Tron Sportback – 156 од. Volkswagen Tiguan – 141 од. Nissan Leaf – 123 од. Nissan Rogue – 122 од. Mazda CX-5 – 118 од. Audi Q5 – 89 од.

Електромобілі знову підтвердили свої лідерські позиції, особливо серед нових реєстрацій в Україні.

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