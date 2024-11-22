У жовтні українці придбали майже 5 тисяч вживаних авто – в топі електромобілі

За даними спеціалізованого порталу «УкрАвтопром», минулого місяця українці зареєстрували 4,7 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону.
Ключові показники:
-Бензинові – 34%;
-Дизельні – 11%;
-Гібридні – 8%;
-З ГБО – 3%.
Найпопулярніші моделі серед вживаних авто віком до 5 років:
Електромобілі знову підтвердили свої лідерські позиції, особливо серед нових реєстрацій в Україні.
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