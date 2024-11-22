Кабмін погодив законопроект про виплату 15 млн грн членам родини загиблих під час оборони України з 24 лютого по 25 березня 2022 року

Також цей законопроект буде передбачати необхідність виплатити всю суму одноразової грошової допомоги в 15 млн грн тим, хто отримав лише частину.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд на своєму засіданні 22 листопада схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги». Після цього його буде зареєстровано у парламенті.

Законопроектом пропонується уточнити підстави для надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Також Уряд пропонує забезпечити виплату одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у пункті 6 ч. 1 статті 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за загиблого в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року члена сімʼї, що загинув під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, у розмірі 15 мільйонів гривень. Виплата, як зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, буде здійснюватися, виходячи з наявних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Також тим з них, кому вже було виплачено одноразову грошову допомогу відповідно до ч. 7 статті 15 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», буде виплачену цю допомогу з урахуванням раніше виплачених сум.

Автор: Наталя Мамченко

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