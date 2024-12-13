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Родини полонених та зниклих безвісти бійців матимуть право на їхні пільги, — Кабмін

14:33, 13 грудня 2024
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке надає можливість членам сімʼї полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами.
Родини полонених та зниклих безвісти бійців матимуть право на їхні пільги, — Кабмін
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке надає можливість членам сімʼї полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами. Про це повідомив у Телеграм представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

На засіданні 13 грудня Уряд вніс зміни до постанов КМУ від 16.02.1994 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива i скрапленого газу у грошовій формі» та від 14.08.2019 № 700 «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни».

Надано можливість членам сімʼї (чоловіку, дружині, непрацездатним батькам, дітям (до 18 років), неодруженим повнолітнім дітям, визнаним особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, особі, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги) полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами до моменту звільнення такого ветерана війни з полону або визнання його в судовому порядку безвісно відсутнім чи померлим.

Нагадаємо, що Кабмін погодив законопроект про виплату 15 млн грн членам родини загиблих під час оборони України з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

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