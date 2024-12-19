Польша готова принять беженцев из Украины этой зимой

Польша расширяет помощь украинцам и готовится к приему новой волны беженцев.

Фото: АР

Польша готова принять новую волну беженцев из Украины, которая может возникнуть в зимний период. Об этом во время Форума устойчивости Варшава-Киев заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Веслав Леснякевич, пишет Укринформ.

По его словам, польские власти активно готовятся к возможному увеличению потока беженцев, особенно с учетом уничтоженной инфраструктуры в Украине, что лишает людей базовых удобств, таких как вода и электричество. Леснякевич отметил, что, хотя в 2022 году система Польши не была полностью готова к такому большому притоку украинцев, значительную роль в приеме беженцев сыграли граждане и местные органы власти.

Сейчас Польша имеет необходимые места для временного убежища для украинцев, которые нуждаются в помощи. Кроме этого, польские органы готовы помогать и внутренне перемещенным лицам, в частности, с территории Сувальского перешейка, который является зоной риска из-за расположения между Беларусью и Калининградской областью России.

Леснякевич также подчеркнул, что Польша должна быть готова к потенциальному ухудшению ситуации с безопасностью в ближайшие 3-5 лет, учитывая возможность новой волны российской агрессии. Одним из вызовов для страны является восстановление инфраструктуры бомбоубежищ, многие из которых еще со времен коммунизма остаются непригодными.

В рамках подготовки к таким вызовам Польша также активно перенимает опыт Украины в создании системы информирования населения о ракетной угрозе, которая будет применяться в рамках новой программы кризисного реагирования.

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