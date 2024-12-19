Функції МСЕК з 1 січня перейдуть до експертних комісій у лікарнях — Рада ухвалила закон

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 грудня ухвалила в цілому закон законопроект 12178 про реформу МСЕК. Деякі чоловіки зобов'язані будуть до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування.
Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив, що застаріла та корупційна система МСЕК ліквідована. Ухвалений закон запроваджує нову цифрову систему оцінювання функціонування.
«Урядовий законопроект передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані, а замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – уточнив він.
Рішенням РНБО, нагадав він, встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи МСЕК.
До другого читання документ був суттєво доопрацьований. Серед головних змін Радуцький виділив наступні:
Крім того, акцентував Радуцький, оцінка із використанням МКФ не буде обмежуватися лише медичною галуззю.
«Уряд має до 1 липня 2025 року подати до Верховної Ради законопроєкт, який має з 1 липня 2026 року впровадити в Україні комплексний механізм оцінювання функціонування особи в інших сферах – соціальній, освітній, сфері зайнятості тощо», – розповів нардеп.
Без змін, зазначив він, залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей.
«З наступного року запрацює нова система, яка мінімізує корупційні ризики та зробить процес проходження оцінювання зручним для пацієнта», – додав нардеп.
Додамо, також Верховна Рада змінила підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК.
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