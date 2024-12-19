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Функції МСЕК з 1 січня перейдуть до експертних комісій у лікарнях — Рада ухвалила закон

15:27, 19 грудня 2024
Ухвалений закон запроваджує нову цифрову систему оцінювання функціонування.
Функції МСЕК з 1 січня перейдуть до експертних комісій у лікарнях — Рада ухвалила закон
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 грудня ухвалила в цілому закон законопроект 12178 про реформу МСЕК. Деякі чоловіки зобов'язані будуть до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування.

Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив, що застаріла та корупційна система МСЕК ліквідована. Ухвалений закон запроваджує нову цифрову систему оцінювання функціонування.

«Урядовий законопроект передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані, а замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – уточнив він.

Рішенням РНБО, нагадав він, встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи МСЕК.

До другого читання документ був суттєво доопрацьований. Серед головних змін Радуцький виділив наступні:

  • Запровадження нової термінологічної бази у цій сфері.
  • Визначення порядку та етапів проведення оцінювання функціонування особи у сфері охорони здоров’я.
  • Цифровізація процесу проведення оцінювання шляхом запровадження електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування та забезпечення електронної передачі рішень до соціальної сфери
  • Декларування для всіх членів експертних команд та персональна відповідальність головних лікарів закладів охорони здоров’я, де проводитиметься оцінювання, за неналежну його організацію, а для лікарів – за внесення завідомо неправдивих даних за результатами оцінювання
  • Встановлений перехідного періоду, що визначає чинність уже виданих документів МСЕК та порядок дій щодо справ, рішення за якими не ухвалено МСЕК.

Крім того, акцентував Радуцький, оцінка із використанням МКФ не буде обмежуватися лише медичною галуззю.

«Уряд має до 1 липня 2025 року подати до Верховної Ради законопроєкт, який має з 1 липня 2026 року впровадити в Україні комплексний механізм оцінювання функціонування особи в інших сферах – соціальній, освітній, сфері зайнятості тощо», – розповів нардеп.

Без змін, зазначив він, залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей.

«З наступного року запрацює нова система, яка мінімізує корупційні ризики та зробить процес проходження оцінювання зручним для пацієнта», – додав нардеп.

Додамо, також Верховна Рада змінила підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК.

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Верховна Рада України закон медкомісія мобілізація відстрочка МСЕК інвалідність

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