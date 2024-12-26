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У Дії відновлено послугу онлайн-бронювання працівників — Михайло Федоров

19:10, 26 грудня 2024
Послуга була недоступною через масштабну кібератаку на реєстри.
У Дії відновлено послугу онлайн-бронювання працівників — Михайло Федоров
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На порталі Дія знову став доступний сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як відомо, 19 грудня в Україні тимчасово призупинили роботу низки державних послуг у застосунку та на порталі Дія. Причиною стала масштабна кібератака, яка вразила державні реєстри та паралізувала функціонування багатьох адміністративних сервісів.

Керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через Дію.

«Бронювання в Дії знову працює.

Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників.  Все технологічно і швидко. Дія сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника», — зазначив Федоров.

19 грудня повідомлялося, що в додатку Резерв+ стався масштабний збій.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах повідомили, що ТЦК «не бачить» в Реєстрі «Оберіг» бронювання, які були оформлені не через Дію. Так там пояснили слова члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександра Федієнко, який заявив, що ТЦК мобілізує заброньованих працівників провайдерів.

Також раніше повідомлялося, що з 17 грудня і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+. Це пов'язано із тим, що у Єдиній державній електронній базі з питань освіти проводять технічні роботи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що всі дані збережені, а відновлення реєстрів триватиме біля 2 тижнів.

Також ми писали, що до нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про працівників СБУ та розвідки.

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Дія бронювання військовозобов'язаний

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