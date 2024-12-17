Студенти з 17 грудня тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+

Орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+.

З 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+. Це пов'язано із тим, що у Єдиній державній електронній базі з питань освіти проводять технічні роботи.

У Міноборони зазначають, що на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть.

«Статус відображатиметься в застосунку, як і раніше», - вказують там.

Також технічні роботи в реєстрі освіти не мають вплинути на роботу інших сервісів Резерв+.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+».

Як писала «Судово-юридична газета», Уряд пропонує скасувати обов’язки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку подавати до відповідних ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Відповідний законопроект 12076 авторства Кабміну Верховна Рада 3 грудня прийняла в першому читанні.

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