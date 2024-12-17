17 грудня в Україні святкують День працівника державної виконавчої служби.

Фото: Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Щорічно 17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Це свято запроваджено указом президента від 22 липня 2009 року, щоб вшанувати важливу роль працівників виконавчої служби у забезпеченні законності, справедливості та виконання судових рішень.

Їхня робота є невід'ємною частиною функціонування правової держави.

Державна виконавча служба була створена з метою реалізації судових рішень, що набули законної сили, а також інших виконавчих документів.

Її працівники забезпечують виконання рішень у цивільних, адміністративних та кримінальних справах, стягнення заборгованостей, аліментів та інших зобов'язань.

Додамо, що, за даними Міністерства юстиції, стосовно показників виконання рішень, за 11 місяців показники виконання на користь держбюджету збільшилися на 23% - до 6,8 млрд грн. Також на 27% збільшилося виконання рішень у справах про стягнення аліментів та на 37% - стягнення заборгованості по зарплаті.

Фото: Заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко

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