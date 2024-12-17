Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ — підписано закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зарахування у запас військовослужбовців Державної прикордонної служби.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4069-ІХ (законопроект №12057) щодо зарахування у запас військовослужбовців Державної прикордонної служби.

Як ми писали, у листопаді Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект щодо змін у Держприкордонслужбі.

Документ передбачає, що військовослужбовці Державної прикордонної служби, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ.

Крім цього, військовослужбовці, що працюють у розвідувальному органі, який відповідає за охорону державного кордону, будуть зараховані в запас цього розвідувального органу.

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