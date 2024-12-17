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Данило Гетманцев заперечив повернення мита та ПДВ на ввезення електрокарів з-за кордону

17:11, 17 грудня 2024
Пільги припиняться, але не 1 січня 2025 року.
Данило Гетманцев заперечив повернення мита та ПДВ на ввезення електрокарів з-за кордону
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Як раніше повідомив в ефірі Громадського радіо  голова ГС «Інститут досліджень авторинку» Станіслав Бучацький, з 1 січня 2025 року в Україні нібито повернуть мито і ПДВ на ввезення електрокарів з-за кордону.

Однак, цю інформацію заперечили у Верховній Раді. Зокрема, народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, наголосив, що дійсно, пільги припиняться, але не 1 січня 2025 року, а з 2026 року.

«Пільги діють до 01.01.2026 року. А потім так, припиняться», - пояснив він.

Як писала «Судово-юридична газета», 17 грудня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9083 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

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ПДВ митниця пільги Данило Гетманцев автомобіль кордон

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