Даниил Гетманцев опроверг возврат пошлины и НДС на ввоз электрокаров из-за границы

Льготы прекратятся, но не 1 января 2025 года.

Как ранее сообщил в эфире Общественного радио председатель ГС «Институт исследований авторынка» Станислав Бучацкий, с 1 января 2025 года в Украине якобы вернут пошлины и НДС на ввоз электрокаров из-за границы.

Однако эту информацию опровергли в Верховной Раде. В частности, народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что действительно льготы прекратятся, но не 1 января 2025 года, а с 2026 года.

«Льготы действуют до 01.01.2026 года. А потом да, прекратятся», - объяснил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 17 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект 9083 об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.

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