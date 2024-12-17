Україна повертає податки на імпорт електромобілів з 1 січня

З нового року необхідно сплачувати мито та ПДВ на електрокари.

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З 1 січня 2025 року в Україні повернуть мито і ПДВ на ввезення електрокарів з-за кордону. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив голова ГС «Інститут досліджень авторинку» Станіслав Бучацький.

Так зване нульове розмитнення на електрокари діяло з 2018 року. І якщо для ввезення в Україну машини з двигуном внутрішнього згоряння потрібно сплатити 10% мита, 20% ПДВ, а також нарахований акциз, то для ввезення електрокарів достатньо було сплатити збір за формулою 1 євро за 1 кВт від місткості батареї. На практиці це становило 100-200 євро, пояснив спікер.

Ця пільга стимулювала попит на електрокари та робила їх доступнішими для українців. Проте з нового року умови змінилися, і покупці повинні будуть платити низку податків

Однак тепер, за словами Бучацького, з 1 січня 2025 року нульове розмитнення не діятиме, і для ввезення в Україну електромобілів треба буде сплачувати мито й ПДВ.

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