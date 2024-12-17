Украина возвращает налоги на импорт электромобилей с 1 января

С нового года необходимо платить пошлины и НДС на электрокары.

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С 1 января 2025 года в Украине вернут пошлины и НДС на ввоз электрокаров из-за границы. Об этом в эфире Общественного радио сообщил глава ГС «Институт исследований авторынка» Станислав Бучацкий.

Так называемое нулевое растаможивание на электрокары действовало с 2018 года. И если для ввоза в Украину машины с двигателем внутреннего сгорания нужно уплатить 10% пошлины, 20% НДС, а также начисленный акциз, то для ввоза электрокаров достаточно было уплатить сбор по формуле 1 евро за 1 кВт от емкости батареи. На практике это составило 100-200 евро, объяснил спикер.

Эта льгота стимулировала спрос на электрокары и делала их более доступными для украинцев. Однако с нового года условия изменились, и покупатели должны будут платить ряд налогов.

Однако теперь, по словам Бучацкого, с 1 января 2025 года нулевая растаможка не будет действовать, и для ввоза в Украину электромобилей нужно будет платить пошлины и НДС.

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