Более 2,6 млрд грн, предоставленных Еврокомиссией, Кабмин направил на горячее питание детей в школах

Инициатива реализуется в рамках программы «Зимняя поддержка» украинцев.

Правительство выделило более 2,6 млрд грн, предоставленных Европейской комиссией, на обеспечение питания детей в школах. Об этом по результатам заседания Кабинета Министров сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как подчеркнули в Правительстве, это позволит предоставить бесплатное горячее питание для детей начальных классов в заведениях среднего образования с учетом их потребностей.

Инициатива реализуется в рамках программы «Зимняя поддержка» украинцев.

По словам Дениса Шмыгаля, в следующем году эту программу планируют расширить на всех школьников.

Напомним, что Президент Украины инициировал расширение программы бесплатного питания, охватив не только учеников 1–4 классов, но и школьников 5–11(12) классов.

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