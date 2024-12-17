За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом будут штрафовать до 5100 грн – законопроект

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности предлагают закрепить в КУоАП и Уголовном кодексе действенные гарантии защиты адвокатов от неправомерного вмешательства, в частности путем штрафа за отождествление в медиа или общественными организациями адвоката с клиентом.

За публичное отождествление адвоката и клиента, которому таким адвокатом предоставляется профессиональная правовая помощь, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, предлагается штрафовать на сумму до 5100 грн, а в случае повторных попыток – до 10200 грн. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12320 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по обеспечению соблюдения гарантий адвокатской деятельности, который 16 декабря зарегистрировали члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в частности, Григорий Мамка, Вячеслав Медяник, Максим Бужанский, а также глава Комитета Сергей Ионушас и другие народные депутаты.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей 185-16 «Нарушение запрета отождествления адвоката и клиента».

В соответствии с новой статьей публичное, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, отождествление лицом адвоката и клиента, которому таким адвокатом предоставляется профессиональная юридическая помощь, оказанное без цели помешать исполнению адвокатом предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи лицу, - влечет наложение штрафа на граждан от 1700 грн до 3400 грн и на должностных лиц – от 3400 грн до 5100 грн.

Если же эти действия совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, это лицо смогут оштрафовать на сумму от 6800 грн до 10200 грн.

Под отождествлением адвоката с клиентом будет пониматься любая идентификация (ассоциация, увязывание) адвоката с клиентом, что влияет на независимый статус адвоката и (или) оказывает негативное давление при осуществлении адвокатской деятельности и (или) нарушает гарантии адвокатской деятельности и (или) препятствует реализации прав адвоката, предусмотренных Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Как отмечают инициаторы законопроекта, в настоящее время особую остроту приобрела проблема нарушения гарантий адвокатской деятельности, в частности запрета отождествления адвоката с клиентом.

Вмешательство в деятельность адвоката и другое влияние на него в связи с исполнением профессиональных обязанностей грубо нарушает требования Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», противоречит международным стандартам независимости адвокатской профессии в демократическом правовом государстве, нарушает гарантии независимости адвокатской деятельности, гарантии каждого на профессиональную правовую помощь и доступ к правосудию, а также является давлением на адвокатов при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Такая тенденция разрушительна для основополагающих принципов правового государства, где признается и действует принцип верховенства права, несет угрозу независимости института адвокатуры.

Запрет на отождествление адвокатов с клиентами является международным стандартом гарантий адвокатской деятельности и установлен Основными положениями о роли адвокатов, принятых VII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений.

Кроме того, получили распространение и другие формы вмешательства в деятельность адвоката и ограничение его прав (гарантий). Так, согласно официальной статистике Офиса Генерального прокурора за 2022 год было зарегистрировано 15 уголовных производств по факту вмешательства в деятельность защитника или представителя лица (статья 397 УК), тогда как за 2023 год было выявлено уже 46 таких правонарушений. Аналогичное количество уголовных правонарушений (46) было совершено всего за 8 месяцев 2024 года.

Статистика подтверждает резкий, почти экспоненциальный рост количества уголовных правонарушений, совершенных в отношении адвокатов.

Вместе с тем, ни в одном из 107 учтенных в течение 2022-2024 годов уголовных производствах по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 397 УК, не было произведено уведомление лица о подозрении. Досудебное расследование таких уголовных правонарушений осуществлялось подразделениями Национальной полиции, однако такие органы не смогли обеспечить реальное привлечение лиц к установленной законом ответственности.

Из-за фактического отсутствия эффективного расследования уголовных производств по факту вмешательства в деятельность защитника или представителя лица, которое бы заканчивалось направлением обвинительного акта в суд, отсутствуют и правовые выводы Верховного Суда относительно применения положений статьи 397 УК.

Так, согласно общедоступным сведениям Реестра судебных решений, за все время существования такого реестра судами было рассмотрено только 2 уголовных производства, которые завершились вынесением приговора по статье 397 УК (1 приговор в 2015 году и 1 приговор в 2016 году).

Указанное свидетельствует об очевидном отсутствии действенного механизма защиты прав адвокатов от незаконного вмешательства и соблюдения гарантий их профессиональной деятельности, что связано, в частности, с нечеткой формулировкой диспозиции статьи 397 УК, которая не определяет конкретные формы вмешательства в деятельность адвокатов и не раскрывает сущностные признаки элементов состава соответствующего уголовного правонарушения

Итак, предложенный законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях нормами, предусматривающими административную ответственность за нарушение одной из гарантий адвокатской деятельности, а именно за публичное, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, отождествление лицом адвоката и клиента, которому таким адвокатом предоставляется профессиональная юридическая помощь.

Законопроектом должностные лица органов адвокатского самоуправления наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях при нарушении гарантий адвокатской деятельности.

Кроме того, законопроект детализирует диспозицию статьи 397 УК Украины, а именно определяет конкретные формы вмешательства в деятельность адвоката, а также нарушение гарантий адвокатской деятельности, признаваемых уголовно наказуемыми действиями.

Законопроект также предлагает определить подследственность уголовных правонарушений, связанных с вмешательством в деятельность адвоката, защитника, представителя по следователям Государственного бюро расследований, что повысит эффективность и полноту такого досудебного расследования.

Так, статью 397 Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность адвоката» предлагается изложить в такой редакции.

Незаконное препятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования и другие предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также отдельные помещения таких органов, предприятий, учреждений, организаций для представительства интересов лица, которому таким адвокатом оказывается юридическая помощь, незаконное препятствование встрече адвоката с лицом, которому таким адвокатом оказывается юридическая помощь, незаконный отказ лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений, жалоб, ходатайств и другой входящей корреспонденции, в принятии и регистрации подаваемых адвокатом документов, а так же любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности и реализации предусмотренных законом полномочий адвоката по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи лицу, - карается штрафом от 3 400 грн до 11 900 грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором сроком до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Незаконное вмешательство в конфиденциальное общение между адвокатом (адвокатами) и лицом, которому таким адвокатом (адвокатами) оказывается правовая помощь, в том числе путем прослушивания, перехвата, фиксации содержания разговоров, сообщений и переписки, незаконный осмотр, копирование, изъятие или разглашение собранных, обработанных , подготовленных адвокатом материалов (документов), а также незаконный осмотр, изъятие и копирование информации, содержащейся на технических средствах и носителях информации, которыми пользуется адвокат в связи со своей профессиональной деятельностью, проникновение в жилье (помещение, место работы адвоката), проведение в них осмотра, обыска или других следственных действий, проведение личного обыска адвоката, истребование или выемка документов адвоката, кроме случаев, когда такие действия совершаются в порядке и в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, а так же любые другие умышленные действия, приведшие к доступу посторонних лиц к адвокатской тайне и/или ее разглашению, - наказывается штрафом от 5100 грн до 17000 грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Незаконное влияние в любой форме, за исключением действий, предусмотренных статьями 398-400 УК, на адвоката, с целью воспрепятствовать выполнению им предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и оказанию других видов юридической помощи лицу, - наказывается штрафом от 10 200 грн. до 17000 грн или исправительными работами сроком до двух лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет или ограничением свободы на тот же срок.

Действия, предусмотренные частью 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом от 11 900 грн. до 25 500 грн. или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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