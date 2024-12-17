За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом будуть штрафувати до 5100 грн – законопроект

Члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності пропонують закріпити у КУпАП та Кримінальному кодексі дієві гарантії захисту адвокатів від неправомірного втручання, зокрема, шляхом штрафу за ототожнення у медіа чи громадськими організаціями адвоката з клієнтом.

За публічне ототожнення адвоката і клієнта, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, пропонується штрафувати на суму до 5100 грн, а у разі повторних спроб – до 10200 грн. Відповідні зміни передбачає законопроект 12320 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності, який 16 грудня зареєстрували члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, зокрема, Григорій Мамка, В’ячеслав Медяник, Максим Бужанський, а також голова Комітету Сергій Іонушас та інші народні депутати.

Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення пропонується доповнити новою статтею 185-16 «Порушення заборони ототожнення адвоката і клієнта».

Відповідно до нової статті публічне, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, ототожнення особою адвоката і клієнта, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога, вчинене без мети перешкодити виконанню адвокатом передбачених законом повноважень зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1700 грн до 3400 грн і на посадових осіб – від 3400 грн до 5100 грн.

Якщо ж ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, то цю особу зможуть оштрафувати на суму від 6800 грн до 10200 грн.

Під ототожненням адвоката з клієнтом буде розумітися будь-яка ідентифікація (асоціація, повʼязування) адвоката з клієнтом, що впливає на незалежний статус адвоката та (або) чинить негативний тиск під час здійснення адвокатської діяльності та (або) порушує гарантії адвокатської діяльності та (або) перешкоджає реалізації прав адвоката, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Як зазначають ініціатори законопроекту, наразі особливої гостроти набула проблема порушення гарантій адвокатської діяльності, зокрема заборони ототожнення адвоката з клієнтом.

Втручання в діяльність адвоката та інший вплив на нього у зв’язку із виконанням професійних обовʼязків грубо порушує вимоги Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечить міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушує гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на професійну правничу допомогу та доступ до правосуддя, а також є тиском на адвокатів при виконанні ними своїх професійних обовʼязків.

Така тенденція є руйнівною для засадничих принципів правової держави, де визнається і діє принцип верховенства права, несе загрозу незалежності інституту адвокатури.

Заборона на ототожнення адвокатів з клієнтами є міжнародним стандартом гарантій адвокатської діяльності та встановлена Основними положеннями про роль адвокатів, що прийняті VII Конгресом ООН по запобіганню злочинам.

Крім того, наразі набули поширення й інші форми втручання в діяльність адвоката та обмеження його прав (гарантій). Так, згідно з офіційною статистикою Офісу Генерального прокурора за 2022 рік було зареєстровано 15 кримінальних проваджень за фактом втручання в діяльність захисника чи представника особи (стаття 397 КК), тоді як за 2023 рік було виявлено вже 46 таких правопорушень. Аналогічну кількість кримінальних правопорушень (46) було вчинено всього за 8 місяців 2024 року.

Статистика підтверджує різке, майже експонентне, зростання кількості кримінальних правопорушень, вчинених відносно адвокатів.

Разом з тим, у жодному зі 107 облікованих впродовж 2022-2024 років кримінальних провадженнях за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 397 КК, не було здійснено повідомлення особі про підозру. Досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснювалось підрозділами Національної поліції, проте такі органи не змогли забезпечити реальне притягнення осіб до встановленої законом відповідальності.

Через фактичну відсутність ефективного розслідування кримінальних проваджень за фактом втручання в діяльність захисника чи представника особи, яке б закінчувалось скеруванням обвинувального акта до суду, наразі відсутні й правові висновки Верховного Суду щодо застосування положень статті 397 КК.

Так, згідно з загальнодоступними відомостями Реєстру судових рішень, за увесь час існування такого реєстру судами було розглянуто лише 2 кримінальні провадження, які завершились постановленням вироку за статтею 397 КК (1 вирок у 2015 році та 1 вирок у 2016 році).

Наведене свідчить про очевидну відсутність дієвого механізму захисту прав адвокатів від незаконного втручання та дотримання гарантій їх професійної діяльності, що пов’язане, зокрема, із нечітким формулюванням диспозиції статті 397 КК, яка не визначає конкретні форми втручання в діяльність адвокатів, та не розкриває сутнісні ознаки елементів складу відповідного кримінального правопорушення.

Отже, запропонований законопроект доповнює Кодекс про адміністративні правопорушення нормами, які передбачають адміністративну відповідальність за порушення однієї із гарантій адвокатської діяльності, а саме за публічне, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, ототожнення особою адвоката і клієнта, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога.

Законопроектом посадові особі органів адвокатського самоврядування, наділяються правом складати протоколи про адміністративні правопорушення при порушенні гарантій адвокатської діяльності.

Крім того, законопроект деталізує диспозицію статті 397 КК України, а саме визначає конкретні форми втручання в діяльність адвоката, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, що визнаються кримінально караними діяннями.

Законопроектом також пропонується визначити підслідність кримінальних правопорушень, пов’язаних із втручанням в діяльність адвоката, захисника, представника за слідчими Державного бюро розслідувань, що підвищить ефективність та повноту такого досудового розслідування.

Так, статтю 397 Кримінального кодексу «Втручання в діяльність адвоката» пропонується викласти в такій редакції.

Незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування та до інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також до окремих приміщень таких органів, підприємств, установ, організацій для представництва інтересів особи, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконне перешкоджання зустрічі адвоката з особою, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконна відмова осіб, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв, скарг, клопотань та іншої вхідної кореспонденції, у прийнятті та реєстрації документів, що подаються адвокатом, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання професійній діяльності та реалізації передбачених законом повноважень адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі, - карається штрафом від 3 400 грн до 11 900 грн або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Незаконне втручання у конфіденційне спілкування між адвокатом (адвокатами) та особою, якій таким адвокатом (адвокатами) надається правнича допомога, в тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, повідомлень та листування, незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення зібраних, опрацьованих, підготовлених адвокатом матеріалів (документів), а також незаконний огляд, вилучення та копіювання інформації, яка міститься на технічних засобах і носіях інформації, якими користується адвокат у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, проникнення в житло (приміщення, місце роботи адвоката), проведення в них огляду, обшуку чи інших слідчих дій, проведення особистого обшуку адвоката, витребовування чи виїмка документів адвоката, крім випадків, коли такі дії вчиняються в порядку та у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а так само будь-які інші умисні дії, що призвели до доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та/або її розголошення, - карається штрафом від 5 100 грн до 17000 грн або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Незаконний вплив у будь-якій формі, за винятком дій, передбачених статтями 398-400 КК, на адвоката, з метою перешкодити виконанню ним передбачених законом повноважень зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі, - карається штрафом від 10 200 грн до 17000 грн або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Дії, передбачені частиною 1, 2 або 3 цієї статті, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від 11 900 грн до 25 500 грн або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: Наталя Мамченко

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