Понад 2,6 млрд грн, наданих Єврокомісією, Кабмін спрямував на гаряче харчування дітей у школах

Ініціатива реалізується в межах програми «Зимової підтримки» українців.

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Уряд виділив понад 2,6 млрд грн, наданих Європейською комісією, на забезпечення харчування дітей у школах. Про це за результатами засідання Кабінету Міністрів України повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як наголосили в Уряду, це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб.

Ініціатива реалізується в межах програми «Зимової підтримки» українців.

За словами Дениса Шмигаля, наступного року цю програму планують розширити на всіх школярів.

Нагадаємо, що Президент України ініціював розширення програми безоплатного харчування, охопивши не тільки учнів 1–4 класів, а й школярів 5–11(12) класів.

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