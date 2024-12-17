Президент подписал закон, согласно которому суды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Административные суды смогут взыскать с руководителя государственного органа, не выполняющего судебное решение, штраф до 121 тысяч грн. Так, Президент Владимир Зеленский подписал закон №4094-IX по усовершенствованию положений о судебном контроле за исполнением судебных решений (законопроект 9462). Закон предусматривает изменения в ГПК, ХПК и КАСУ.

В Кодекс административного судопроизводства вводится ряд новых правил представления и рассмотрения отчета органом власти об исполнении судебного решения субъектом властных полномочий.

Предполагается, что в случае отказа в принятии отчета о результатах исполнения судебного решения, суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф в сумме от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, от 60 560 грн до 121 120 грн. Суд дополнительно может установить новый срок представления отчета или по собственной инициативе рассмотреть вопрос об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Половину суммы штрафа будут взимать в пользу заявителя, а другую половину – в бюджет.

Впрочем, суд по ходатайству субъекта властных полномочий сможет уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем такого субъекта властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и которые, по убеждению суда, на момент рассмотрения отчета являются достаточными и исчерпывающими.

Кроме того, «большое но» содержится в норме по отношению к социальным делам.

Закон предусматривает, что если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.д.), суд может уменьшить размер штрафа или вообще освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у субъекта властных полномочий и принятие его руководителем всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований.

Следовательно, если в бюджете не будет средств на исполнение судебного решения о взыскании пенсионных выплат, руководитель органа власти сможет избежать штрафа.

Ранее мы писали, как видоизменится в части наложения штрафов на должников Хозяйственный процессуальный кодекс после вступления в силу этого закона.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала, какие изменения будут внесены в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАСУ).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.